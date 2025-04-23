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Россия пытается прорвать админграницы Днепропетровской области до 9 мая, - ОСУВ "Хортица"

Среда 23 апреля 2025 14:37
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Россия пытается прорвать админграницы Днепропетровской области до 9 мая, - ОСУВ "Хортица" Фото: РФ пытается выйти к админгранице Днепропетровской области до 9 мая (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российская армия продолжает атаки на направлении в Донецкой области, пытаясь прорваться к административной границе с Днепропетровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Российская армия пытается достичь административной границы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.

На Покровском направлении враг активизировал атаки в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Троицкого, Алексеевки, Лисовки, Новосергиевки, Новоалександровки и Андреевки.

Все вражеские штурмы были отбиты, позиции ВСУ остаются под контролем.

По данным ОСУВ "Хортица", РФ не прекращает попыток прорыва, несмотря на потери.

Ситуация на фронте

Напомним, что Покровское направление это самая горячая точка фронта - 53 штурмовые действия отбили ВСУ в районах Березовки, Котляровки, Преображенки, Водяного Второго, Малиновки, Удачного и ряда других населенных пунктов.

Кроме того, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня, 163 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

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