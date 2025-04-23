Россия пытается прорвать админграницы Днепропетровской области до 9 мая, - ОСУВ "Хортица"

Российская армия продолжает атаки на направлении в Донецкой области, пытаясь прорваться к административной границе с Днепропетровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

По данным ОСУВ "Хортица", РФ не прекращает попыток прорыва, несмотря на потери.

Все вражеские штурмы были отбиты, позиции ВСУ остаются под контролем.

На Покровском направлении враг активизировал атаки в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Троицкого, Алексеевки, Лисовки, Новосергиевки, Новоалександровки и Андреевки.

Российская армия пытается достичь административной границы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.

Ситуация на фронте

Напомним, что Покровское направление это самая горячая точка фронта - 53 штурмовые действия отбили ВСУ в районах Березовки, Котляровки, Преображенки, Водяного Второго, Малиновки, Удачного и ряда других населенных пунктов.

Кроме того, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня, 163 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

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