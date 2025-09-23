"Интенсив Непокоренных" для гражданских: как пройти уникальную 4-дневную военную подготовку

Украинцев приглашают пройти 4-дневную базовую общевойсковую подготовку (БОВП) для гражданских - приобщиться к "Интенсиву Непокоренных".
Подробнее про цель, место и время, а также способ записаться на эту инициативу, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
18 сентября 2025 года 46 отдельная аэромобильная Подольская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщила об организации инициативы под названием "Интенсив Непокоренных".
Речь идет о 4 днях базовой общевойсковой подготовки для гражданских:
Отмечается, что БОВП состоится "ко Дню защитников и защитниц Украины" и позволит окунуться "в настоящую боевую реальность".
"Это твой шанс проверить себя на устойчивость, решительность и смелость, а также почувствовать, что значит быть готовым. Узнай, на что ты способен на самом деле! Стань частью тех, кто не сдается", - подчеркнули в 46 ОАэМБр ДШВ ВСУ.
Недавно пресс-служба Киевской городской государственной администрации (со ссылкой на отделение коммуникаций 46 бригады) сообщила, что 4-дневный интенсив для гражданских лиц будет проходить в городе Житомир.
"На время интенсива участники будут проживать и питаться в базовом лагере", - объяснили гражданам.
Уточняется, что "Интенсив Непокоренных" состоится уже на следующей неделе:
"И это не просто дата в календаре. Это напоминание, что мы живы и свободны благодаря тем, кто стоит. Поэтому интенсив - это не тренинг и не развлечение. Это шанс почувствовать, что значит быть готовым, быть частью тех, кто не сдается", - добавили в КГГА.
Согласно информации КГГА, зарегистрироваться на 4-дневную базовую общевойсковую подготовку от 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ можно по телефону: 050 739 87 72.
"Количество мест ограничено", - добавили в пресс-службе бригады и призвали украинцев не упустить свой шанс.
В завершение украинцам сообщили, что поддержать 46 ОАэМБр можно:
"Хочешь помочь десантникам? Стань Другом ДШВ", - подытожили в отделении коммуникаций бригады.
Напомним, ранее в приложении "Резерв+" некоторые из пользователей заметили в электронном военно-учетном документе отметку "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки".
Впоследствии в Министерстве обороны Украины рассказали, что это значит и стоит ли волноваться.
Кроме того, мы объясняли, как в Украине вводят новые подходы к обучению гражданского населения основам безопасности, обороны и самозащиты.
Речь идет, в частности, об обновленных курсах "Защита Украины" и "Основы национального сопротивления" для школьников и студентов.
Читайте также, как именно украинцев будут готовить к нацсопротивлению с 14 лет.