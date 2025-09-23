RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Интенсив Непокоренных" для гражданских: как пройти уникальную 4-дневную военную подготовку

Гражданских украинцев приглашают на 4-дневный военный интенсив (кадр из видео: facebook.com/oaembr46)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев приглашают пройти 4-дневную базовую общевойсковую подготовку (БОВП) для гражданских - приобщиться к "Интенсиву Непокоренных".

Подробнее про цель, место и время, а также способ записаться на эту инициативу, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Цель мини-курса БОВП для гражданских

18 сентября 2025 года 46 отдельная аэромобильная Подольская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщила об организации инициативы под названием "Интенсив Непокоренных".

Речь идет о 4 днях базовой общевойсковой подготовки для гражданских:

  • под руководством опытных инструкторов;
  • максимально приближенных к боевым условиям.

Отмечается, что БОВП состоится "ко Дню защитников и защитниц Украины" и позволит окунуться "в настоящую боевую реальность".

"Это твой шанс проверить себя на устойчивость, решительность и смелость, а также почувствовать, что значит быть готовым. Узнай, на что ты способен на самом деле! Стань частью тех, кто не сдается", - подчеркнули в 46 ОАэМБр ДШВ ВСУ.

Где и когда состоится "Интенсив Непокоренных"

Недавно пресс-служба Киевской городской государственной администрации (со ссылкой на отделение коммуникаций 46 бригады) сообщила, что 4-дневный интенсив для гражданских лиц будет проходить в городе Житомир.

"На время интенсива участники будут проживать и питаться в базовом лагере", - объяснили гражданам.

Уточняется, что "Интенсив Непокоренных" состоится уже на следующей неделе:

  • с четверга, 2 октября;
  • до воскресенья, 5 октября.

"И это не просто дата в календаре. Это напоминание, что мы живы и свободны благодаря тем, кто стоит. Поэтому интенсив - это не тренинг и не развлечение. Это шанс почувствовать, что значит быть готовым, быть частью тех, кто не сдается", - добавили в КГГА.

"Интенсив Непокоренных" продлится 4 дня (иллюстрация: kyivcity.gov.ua)

Как зарегистрироваться на 4-дневную БОВП

Согласно информации КГГА, зарегистрироваться на 4-дневную базовую общевойсковую подготовку от 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ можно по телефону: 050 739 87 72.

"Количество мест ограничено", - добавили в пресс-службе бригады и призвали украинцев не упустить свой шанс.

В завершение украинцам сообщили, что поддержать 46 ОАэМБр можно:

  • по реквизитам карты: 4383 8398 6043 9884;
  • сделав взнос в "Банку" monobank;
  • по IBAN UA723220010000026000700002206.

"Хочешь помочь десантникам? Стань Другом ДШВ", - подытожили в отделении коммуникаций бригады.

Публикация 46-й бригады (скриншот: facebook.com/oaembr46)

Напомним, ранее в приложении "Резерв+" некоторые из пользователей заметили в электронном военно-учетном документе отметку "ВОС-999. Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки".

Впоследствии в Министерстве обороны Украины рассказали, что это значит и стоит ли волноваться.

Кроме того, мы объясняли, как в Украине вводят новые подходы к обучению гражданского населения основам безопасности, обороны и самозащиты.

Речь идет, в частности, об обновленных курсах "Защита Украины" и "Основы национального сопротивления" для школьников и студентов.

Читайте также, как именно украинцев будут готовить к нацсопротивлению с 14 лет.

