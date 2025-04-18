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В Украине появятся центры подготовки к нацсопротивлению: как они будут работать

Пятница 18 апреля 2025 15:50
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В Украине появятся центры подготовки к нацсопротивлению: как они будут работать Иллюстративное фото: в Украине появятся центры подготовки к нацсопротивлению (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров поддержал постановление, которое утверждает создание во всех регионах Украины центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Постановление утверждает:

  • порядок создания и функционирования центров;
  • требования к их деятельности.

"Подготовка гражданских граждан к противодействию врагу является неотъемлемой составляющей нашей обороноспособности и одним из факторов сдерживания врага. Это также один из драйверов устойчивости и сплоченности общества", - заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

Как будут работать центры подготовки к нацсопротивлению

Руководителей центров будут назначать областные советы по представлению областных военных администраций (ОВА). В частности, ОВА будут иметь обязанности по контролю, мониторингу и оценке деятельности центров. Вся эта информация ежеквартально будет отчитываться в Министерство обороны.

Силы территориальной обороны (ТрО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в свою очередь, будут утверждать типовую программу подготовки. На должности руководителей центров и инструкторов в первую очередь будут назначать ветеранов.

Инструкторы также будут проходить обучение и сертификацию в военных учреждениях высшего образования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Верещук анонсировала создание центров национального сопротивления еще в феврале. Тогда же она рассказала, что первым и самым важным этапом в этом процессе является подготовка достаточного количества инструкторов. По ее словам, среди кадров прежде всего рассматривают ветеранов и волонтеров.

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