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Экономит время и деньги: Anthropic представила новую ИИ-модель Sonnet 5.5

13:14 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Экономит время и деньги: Anthropic представила новую ИИ-модель Sonnet 5.5 Anthropic ответила конкурентам выпуском Sonnet 5.5 (фото: Samuel Boivin)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Anthropic представила обновленную модель Sonnet 5.5, которая работает на 30 процентов быстрее и существенно экономит расходы токенов во время кодинга.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Anthropic.

Примечательно, что предыдущая версия Sonnet 5 появилась около 3 месяцев назад и отличалась эффективным развертыванием автономных агентов.

Главным преимуществом Sonnet 5.5 стала высокая скорость обработки данных: модель работает на 30 процентов быстрее, а скорость "сжигания" токенов оказалась ощутимо ниже.

Преимущества кодинга и новые протоколы безопасности

В иерархии продуктов Anthropic линейка Sonnet уступает по общей флагманской мощности Opus, однако превосходит ее по гибкости и скорости в отдельных сценариях.

В бенчмарках автономного кодинга Sonnet 5.5 показала лучшие результаты Opus 5.5 благодаря способности создавать несколько автономных агентов без выхода за бюджетные лимиты.

"Новая модель справилась с десятками тысяч строк кода, касающихся архитектуры игровой системы, обеспечивала мгновенные ответы, выполняла продолжавшиеся несколько часов задачи и работала с меньшим количеством жестких подсказок", - поделился опытом использования нового алгоритма Дэниел Фогель, главный операционный директор Epic Games.

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"Не меняя ни одного из наших запросов, Claude Sonnet 5.5 показал лучшие результаты, чем Sonnet 5, почти во всех наших оффлайн-оценках работы Slackbot, выполнив задание за меньшее количество шагов и с примерно на 14% меньшим количеством токенов в исходных данных. Sonnet 5.5 позволяет Slackbot быстрее предоставлять пользователям лучшие результаты", - в свою очередь об этом заявил Кертис Аллен, главный инженер Slack.

Ключевые изменения и возможности новой системы:

  • рост скорости работы на 30 процентов по сравнению с Sonnet 5;
  • существенное снижение расхода токенов при выполнении многошаговых инженерных задач;
  • расширенные возможности в сфере кибербезопасности, равные показателям Opus 5;
  • подчинение строгим протоколам защиты, ранее применявшимся только к моделям Fable и Opus.

В ближайшие недели компания также планирует презентовать обновленную версию своей самой маленькой и доступной модели Haiku.

Новый виток борьбы на рынке ИИ?

Релиз от Anthropic прошел на фоне высокой активности конкурентов. В преддверии OpenAI выпустила обновленные версии моделей Sol и Luna, направленные на бюджетный и средний сегменты, а компания Meta анонсировала новую систему для поддержки смарт-очков.

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