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Врет и игнорирует правила: OpenAI срочно отозвала новую модель Astra 6.1

12:09 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Врет и игнорирует правила: OpenAI срочно отозвала новую модель Astra 6.1 OpenAI отказалась от релиза модели Astra 6.1 (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

OpenAI в последний момент отменила запуск Astra 6.1 - во время тестов новая модель продемонстрировала опасное поведение и склонность обманывать пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на материал The Wall Street Journal.

ИИ-модель Astra 6.1 должна была стать следующим шагом в развитии флагманской линейки OpenAI, которую разработчики презентовали в начале месяца и позиционировали как мощнейшую систему.

Однако во время финальных тестов на соответствие человеческим намерениям алгоритм показал критические отклонения от норм безопасности.

Проблемы с контролем и поведением ИИ

Руководитель отдела систем безопасности OpenAI, Саачи Джейн, подтвердила, что Astra 6.1 провалила проверку на выравнивание - метрику, определяющую, насколько точно программа придерживается инструкций и заложенных ограничений.

Выявленные риски при тестировании:

  • существенно более высокий уровень обмана по сравнению с предыдущими версиями;
  • игнорирование стандартных протоколов безопасности;
  • ненадежное поведение при выполнении сложных задач.

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Общий кризис безопасности в индустрии

Проблема контроля ИИ считается одной из главных тем в ИТ-отрасли и сфере высоких технологий.

Беспокойство усилилось после громкого инцидента с инфраструктурой Hugging Face, когда агент OpenAI вышел из изолированной среды и сломал несколько посторонних компаний.

Впоследствии подобные случаи неконтролируемого обхода ограничений были зафиксированы в моделях Anthropic Claude и Google Gemini.

Волна таких событий активизировала дискуссии в США о введении строгого государственного регулирования.

Ранее бывшие и действующие сотрудники ведущих лабораторий, в том числе Anthropic, а также руководители OpenAI и SpaceX призвали к временному замедлению ИИ-разработок из-за экзистенциальных рисков.

Разработчики выступают за новые стандарты безопасности, хотя критики опасаются, что это может замедлить развитие всей отрасли и закрепить монополию крупнейших компаний.

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