Інтеграція не може бути нескінченною. Україна хоче чіткості в питанні вступу до НАТО

Україна хоче чіткості в питанні вступу до НАТО. Процес інтеграції не може бути нескінченним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі програми "Право на владу" .

"Ми давно дотримуємося позиції, що інтеграція в ЄС і НАТО не може бути нескінченним процесом. Тому, попри на всі досягнення, ми хочемо мати чіткість", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що у 2022 році в Мадриді пройде важливий саміт НАТО, де буде визначатися курс подальшого розвитку Альянсу.

"Саме тому ми підняли це питання, ми розуміємо, що чіткої відповіді ми не отримаємо", - додав глава МЗС.