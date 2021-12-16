Кулеба про вступ України до НАТО: нам не назвали рік, хоча ми питали

На полях саміту Східного партнерства в Брюсселі українська сторона цікавилася, коли Україна зможе стати учасницею НАТО. Але не отримала конкретну відповідь щодо термінів..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Єдиний недолік. Рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали, хоча ми запитували. Але абсолютно чітко підтвердили, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО, буде проходити виключно між Україною і НАТО", - зазначив Кулеба зі підсумками зустрічей в Брюселі.