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Кулеба про вступ України до НАТО: нам не назвали рік, хоча ми питали

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 17:01
Кулеба про вступ України до НАТО: нам не назвали рік, хоча ми питали Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

На полях саміту Східного партнерства в Брюсселі українська сторона цікавилася, коли Україна зможе стати учасницею НАТО. Але не отримала конкретну відповідь щодо термінів..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Єдиний недолік. Рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали, хоча ми запитували. Але абсолютно чітко підтвердили, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО, буде проходити виключно між Україною і НАТО", - зазначив Кулеба зі підсумками зустрічей в Брюселі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Брюсселі заявив, що саме Росія своїми діями підштовхнула Україну до прагнення вступити до НАТО.

Напередодні в Росії заявляли, вступ України до НАТО неприпустимий для Москви, і вона не залишить такий крок без відповіді.

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НАТО Україна Дмитро Кулеба
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