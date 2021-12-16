ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Интеграция не может быть бесконечной. Украина хочет четкости в вопросе вступления в НАТО

Новина українською →
Киев, Четверг 16 декабря 2021 23:37
Интеграция не может быть бесконечной. Украина хочет четкости в вопросе вступления в НАТО Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина хочет четкости в вопросе вступления в НАТО. Процесс интеграции не может быть бесконечным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире программы "Право на владу".

"Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция в ЕС и НАТО не может быть бесконечным процессом. Поэтому, несмотря на все достижения, мы хотим иметь четкость", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что в 2022 году в Мадриде пройдет важный саммит НАТО, где будет определяться курс дальнейшего развития Альянса.

"Именно поэтому мы подняли этот вопрос, мы понимаем, что четкого ответа мы не получим", - добавил глава МИД.

Напомним, ранее Кулеба сообщил, что на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе украинская делегация интересовалась, когда Украина сможет стать участницей НАТО.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе заявил, что именно Россия своими действиями подтолкнула Украину к стремлению вступить в НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, накануне саммита Восточного партнерства в России заявляли, что вступление Украины в НАТО недопустимо и пригрозили не оставить такой шаг без ответа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз НАТО Дмитрий Кулеба
NEWS
Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше