Интеграция не может быть бесконечной. Украина хочет четкости в вопросе вступления в НАТО
Украина хочет четкости в вопросе вступления в НАТО. Процесс интеграции не может быть бесконечным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире программы "Право на владу".
"Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция в ЕС и НАТО не может быть бесконечным процессом. Поэтому, несмотря на все достижения, мы хотим иметь четкость", - сказал Кулеба.
Министр напомнил, что в 2022 году в Мадриде пройдет важный саммит НАТО, где будет определяться курс дальнейшего развития Альянса.
"Именно поэтому мы подняли этот вопрос, мы понимаем, что четкого ответа мы не получим", - добавил глава МИД.
Напомним, ранее Кулеба сообщил, что на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе украинская делегация интересовалась, когда Украина сможет стать участницей НАТО.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе заявил, что именно Россия своими действиями подтолкнула Украину к стремлению вступить в НАТО.
Как сообщало РБК-Украина, накануне саммита Восточного партнерства в России заявляли, что вступление Украины в НАТО недопустимо и пригрозили не оставить такой шаг без ответа.