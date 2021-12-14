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Вступ України до НАТО неприпустимий, Москва відповість, - російський дипломат

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Москва, Вівторок 14 грудня 2021 14:16
Вступ України до НАТО неприпустимий, Москва відповість, - російський дипломат Фото: посол Росії у Великій Британії Андрій Келін (rusemb)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що вступ України до НАТО нібито неприпустимий. Москва обіцяє відповісти на цей крок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

За його словами, російську позицію принципово не чують у НАТО. Він вважає, що сторони перебувають у "паралельних інформаційних просторах".

"Вступ України до НАТО неприпустимий, Москва відповість на цей крок", - заявив посол Росії у Великій Британії.

Виключати розміщення баз окремих країн НАТО в Україні не можна, але в Альянсі є ті, хто розуміє неприйнятність цього, заявив посол РФ у Лондоні Андрій Келін.

"Теоретично така ситуація можлива, це привілейоване партнерство, яке в американців підписано з низкою країн на Сході... Однак це означатиме відхід від основоположного акту та тих зобов'язань про військову стриманість, які в ньому зафіксовані", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи готова Україна відмовитись від вступу до НАТО в обмін на відведення військ РФ.

Зазначимо, Росія погрожує НАТО військовою відповіддю.

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