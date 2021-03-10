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В МЗС відповіли на обурення посла Ізраїлю щодо стадіону Шухевича в Тернополі

Новость на русском → Україна, Середа 10 березня 2021 10:46
В МЗС відповіли на обурення посла Ізраїлю щодо стадіону Шухевича в Тернополі Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що питання національної пам'яті українського народу є одним з пріоритетів державної політики України, а дискусії щодо історичних постатей - це справа істориків.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи вимогу посла Ізраїлю скасувати присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича.

"Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, 9 березня посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон відреагував на присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича, висунувши вимогу скасувати це рішення.

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана 201-го батальйону шуцманшафта Романа Шухевича та вимагаємо негайного скасування цього рішення", - заявив Ліон.

Минулого тижня Тернопільська міська рада перейменувала стадіон і присвоїла йому ім'я головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

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