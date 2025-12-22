Институт нацпамяти: за процессом эксгумации жертв Волынской трагедии нужен надзор

По словам Алферова, который участвовал в переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким, оба лидера согласились, что эксгумацией жертв Волынской трагедии должны заниматься Институты нацпамяти двух стран.

Украина и Польша договорились, что делают этот процесс по соображениям христианских и европейских ценностей.

"Я убежден, что в следующем году, когда будут формироваться польские экспедиции для того, чтобы производить поиски, Украинский институт национальной памяти получил бюджет, который позволит осуществить не только поиски в Польше, но и осуществить надзор за поисками", - сказал Алферов.

Почему нужен надзор

По словам главы Института нацпамяти, проблема поисковых работ часто бывает очень категоричной. Например, чтобы определить пол найденных останков, нужен антрополог, а еще надежнее - генетическое исследование. И здесь возникает вопрос, который, к сожалению, тоже может становиться объектом манипуляций.

Он уточнил, что в населенном пункте Пужники среди останков взрослых людей мужчин оказалось больше, чем женщин. И это несмотря на то, что в то время как советская, так и немецкая армии проводили мобилизацию. Это вызывает вопросы.

Алферов добавил, что существует и риск недобросовестных действий: в захоронение можно что-то подбросить или, наоборот, изъять. Если, к примеру, находят немецкие монеты, которые не были в обращении на этой территории, это может указывать на прямой контакт с немцами. В то же время советская пуговица еще не означает, что человек был советским гражданином - одежда могла быть снята с военнопленного. Обстоятельства бывают очень разными.

Также ненадежными могут быть и устные свидетельства, поскольку они часто приводили к завышенным цифрам.

"То есть, есть разные-разные обстоятельства. Поэтому во время этих поисковых работ необходимо наблюдение, необходимы свои отчеты, чтобы эта история была как можно прозрачнее", - подчеркнул он.

Глава Института нацпамяти сказал, что украинская сторона основывается прежде всего на метрических книгах, где есть конкретные записи о погибших и похороненных, на объявлениях в газетах, а также на археологических данных и документированном исследовательском процессе.