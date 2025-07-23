Как сбросить рекомендации Instagram и снова получать интересный контент: простой способ
Алгоритмы Instagram подбирают контент в ленте на основе предыдущей активности. Но со временем рекомендации могут заполняться ненужными постами. Сегодня Instagram предлагает более удобное решение - полный сброс алгоритма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Lifehacker.
Новая функция Instagram
После тестирования в конце прошлого года компания запустила функцию полного сброса рекомендаций. Эта возможность позволяет "обнулить" интересы и предпочтения, на основе которых Instagram формирует ленту, вкладку Reels и раздел "Обзор" (Explore).
После сброса начнут появляться непривычные публикации, а привычный контент - исчезнет.
Стоит отметить, что алгоритм не отключается полностью - он продолжит обучаться. Однако при более осознанном взаимодействии с контентом (лайки, подписки, репосты) есть шанс, что новая лента будет куда точнее старой.
Как сбросить алгоритм Instagram
- Откройте приложение Instagram и перейдите в свой профиль
- Нажмите на значок меню (три полоски) в правом верхнем углу
- Пролистайте вниз до раздела "Что вы видите" и выберите "Настройки контента"
- Выберите "Сбросить рекомендуемый контент".
Instagram попытается вас отговорить
Перед сбросом Instagram покажет предупреждение: сброс отменить нельзя, и вы начнете видеть менее релевантный контент. Также сервис предложит альтернативу - просто отписаться от отдельных аккаунтов, чтобы не терять алгоритмическую историю полностью.
Если решение принято, подтвердите сброс - и Instagram обновит рекомендации. На экране появится уведомление о том, что алгоритм обнулен.
Теперь новая лента будет формироваться с нуля - по мере того как пользователь снова будет ставить лайки, подписываться и взаимодействовать с контентом. При необходимости сброс можно повторить в любой момент.
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