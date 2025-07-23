ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как сбросить рекомендации Instagram и снова получать интересный контент: простой способ

Среда 23 июля 2025 19:15
UA EN RU
Как сбросить рекомендации Instagram и снова получать интересный контент: простой способ Instagram позволяет сбросить алгоритм рекомендаций (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Алгоритмы Instagram подбирают контент в ленте на основе предыдущей активности. Но со временем рекомендации могут заполняться ненужными постами. Сегодня Instagram предлагает более удобное решение - полный сброс алгоритма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Lifehacker.

Новая функция Instagram

После тестирования в конце прошлого года компания запустила функцию полного сброса рекомендаций. Эта возможность позволяет "обнулить" интересы и предпочтения, на основе которых Instagram формирует ленту, вкладку Reels и раздел "Обзор" (Explore).

После сброса начнут появляться непривычные публикации, а привычный контент - исчезнет.

Стоит отметить, что алгоритм не отключается полностью - он продолжит обучаться. Однако при более осознанном взаимодействии с контентом (лайки, подписки, репосты) есть шанс, что новая лента будет куда точнее старой.

Как сбросить алгоритм Instagram

  • Откройте приложение Instagram и перейдите в свой профиль
  • Нажмите на значок меню (три полоски) в правом верхнем углу
  • Пролистайте вниз до раздела "Что вы видите" и выберите "Настройки контента"
  • Выберите "Сбросить рекомендуемый контент".

Instagram попытается вас отговорить

Перед сбросом Instagram покажет предупреждение: сброс отменить нельзя, и вы начнете видеть менее релевантный контент. Также сервис предложит альтернативу - просто отписаться от отдельных аккаунтов, чтобы не терять алгоритмическую историю полностью.

Если решение принято, подтвердите сброс - и Instagram обновит рекомендации. На экране появится уведомление о том, что алгоритм обнулен.

Теперь новая лента будет формироваться с нуля - по мере того как пользователь снова будет ставить лайки, подписываться и взаимодействовать с контентом. При необходимости сброс можно повторить в любой момент.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Instagram Советы Приложение
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки