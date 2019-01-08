Інсайдери показали дизайн нового iPhone XI

Фото: дизайн нового iPhone (digit.in)

Особливістю став оригінальний фотомодуль з нетиповою кількістю сенсорів

Інсайдери показали дизайн новго смартфона від Apple, вихід якого запланований на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digit.in.

На відео з 3D-рендером демонструється задня панель наступної моделі iPhone. Головною відмінною рисою iPhone XI став модуль з камерами, квадратна форма якого нагадує аналогічне рішення у смартфона Huawei Mate 20. Автори рендеру розташували об'єктиви камер в формі рівностороннього трикутника, а спалах помістили в стороні.

Характеристики та призначення кожного датчика поки невідомі. Імовірно, мова йде про основний сенсор, телеоб'єктив і ToF-модуль, здатний визначати відстань до об'єктів і створювати 3D-моделі для додатків з функціями доповненої реальності. На відміну від компактних габаритів фотомодуля iPhone XS, масивний блок камер новинки відчутно виступає зі скляної задньої панелі.

У новій моделі iPhone елементи управління розташовані аналогічно до інших моделей. Так, кнопка включення смартфона знаходиться на правій грані корпусу, кнопки регулювання гучності - на лівій. Водночас, нижній торець смартфону на відео не показано, тому наразі невідомо, яким буде тип роз'єму для зарядки.

Зазначимо, iPhone 2019 року всі ще перебуває на етапі розробки.

Раніше повідомлялося, що майбутній смартфон американської корпорації Apple 2019 року отримає нову екранну технологію, за рахунок якої гаджет стане більш легким і тонким.

Нагадаємо, в кінці жовтня компанія Apple представила нову версію ноутбука Macbook Air і настільний комп'ютер Mac mini.