Компанія Apple презентувала новий Macbook Air і Mac mini

Фото: презентації Apple (apple.com)

Компанія представила нову модель MacBook Air і настільний комп'ютер Mac mini

Компанія Apple сьогодні, 30 жовтня, представила нову версію ноутбука Macbook Air і настільний комп'ютер-Mac mini. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання AIN.

На презентації в Нью-Йорку, компанія представила нову модель MacBook Air. Наголошується, що це перше дизайнерське оновлення Air з часів 2010 року. Площа корпусу скоротилася на 17%, а товщина знизилася з 17,3 мм до 15,6 мм. Також пристрій отримав 13,3-дюймовий Retina-екран, алюмінієвий корпус, два Thunderbolt 3 порти, клавіатуру з технологією натискання "метелик" третього покоління. Передбачається, що кнопки в 4 рази стійкіша до поломок.

Крім того, в новому MacBook Air з'явився дактилоскопічний сенсор Touch ID і чіп для захищеного зберігання даних T2. Також девайс обладнали ForceTouch-трекпадом. Динаміки Air стали на 25% голосніше і більш насиченим, SSD-накопичувачі стали на 60% швидше. Всередині встановлено двоядерні процесори Intel Core i5 восьмого покоління, підтримується до 16 ГБ ОЗУ.

Фото (twitter.com/Pipo_242, twitter.com/LanceUlanoff, twitter.com/WylsacomRed)

Також компанія Apple розповіла про оновлення Mac mini. Компактний десктопний комп'ютер отримав перший апдейт з 2014 року. Пристрій обладнано чотирьох - і шестиядерними процесорами Intel восьмого покоління. Графічний прискорювач став потужнішим на 60%. Загальна продуктивність комп'ютера зросла до 5 разів. А кількість підтримуваної оперативної пам'яті зросла до 64 ГБ.

Повідомляється, що вартість базової моделі Macbook Air складе 1199 доларів, а Mac mini - 799 доларів.

Нагадаємо, 12 вересня американська компанія Apple презентувала ряд новинок. Компанія показала три нових смартфона - iPhone XS, iPhone ХR і iPhone XS Max. РБК-Україна писало про характеристики нових смартфонів Apple.