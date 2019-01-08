Инсайдеры показали дизайн нового iPhone XI

Фото: дизайн нового iPhone (digit.in)

Особенностью стал оригинальный фотомодуль с нетипичным количеством сенсоров

Инсайдеры показали дизайн новго смартфона от Apple, выход которого запланирован на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digit.in.

На видео с 3D-рендером демонстрируется задняя панель следующей модели iPhone. Главной отличительной чертой iPhone XI стал модуль с камерами, квадратная форма которого напоминает аналогичное решение в смартфона Huawei Mate 20. Авторы улучшенный рендеринг расположили объективы камер в форме равностороннего треугольника, а вспышку поместили в стороне.

Характеристики и назначение каждого датчика пока неизвестны. Вероятно, речь идет об основной сенсор, телеобъектив и ToF-модуль, способный определять расстояние к объектам и создавать 3D-модели для приложений с функциями дополненной реальности. В отличие от компактных габаритов фотомодуля iPhone XS, массивный блок камер новинки ощутимо выступает из стеклянной задней панели.

В новой модели iPhone элементы управления расположены аналогично другим моделям. Так, кнопка включения смартфона находится на правой грани корпуса, кнопки регулировки громкости - на левой. Одновременно нижний торец смартфона на видео не показано, поэтому пока неизвестно, каким будет тип розъема для зарядки.

Отметим, iPhone 2019 года все еще находится на этапе разработки.

Ранее сообщалось, что будущий смартфон американской корпорации Apple 2019 года получит новую экранную технологию, за счет которого гаджет станет более легким и тонким.

Напомним, в конце октября компания Apple представила новую версию ноутбука Macbook Air и настольный компьютер Mac mini.