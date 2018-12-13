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Стало відомо головне нововведення iPhone 2019

Новини » Телеком & IT    13.12.2018 - 21:53
Стало відомо головне нововведення iPhone 2019
Фото: Apple (flickr.com/Andy)

Смарфон отримає нову екранну технологію, за рахунок якої стане більш легким і тонким

Майбутній смартфон американської корпорації Apple 2019 року отримає нову екранну технологію, за рахунок якої гаджет стане більш легким і тонким. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Згідно з даними порталу, дисплеї майбутніх смартфонів отримають єдину гнучку сенсорну OLED-панель, яка значно відрізнятиметься від існуючої структури екрану гаджетів.

Зокрема, технологія Y-OCTA також може зробити iPhone дешевшим. При цьому наголошується, що ймовірно поставки будуть обмежені, тому отримати її зможуть не всі моделі смартфона.

Крім того відомо, що дану технологію запропонувала американській корпорації південнокорейська компанія Samsung ще в березні 2018 року. В даний час саме вона є ексклюзивним постачальником OLED-панелей для Apple.

Нагадаємо, в кінці жовтня компанія Apple представила нову версію ноутбука Macbook Air і настільний комп'ютер Mac mini.

12 вересня американська компанія Apple презентувала ряд новинок. Компанія показала три нових смартфона - iPhone XS, iPhone ХR і iPhone XS Max. РБК-Україна писало про характеристиках нових смартфонів Apple.

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