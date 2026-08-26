Иностранные инвестиции в ОПК Украины: какие барьеры сдерживают приход капитала
Украинский ОПК имеет большой потенциал для привлечения иностранного капитала, однако инвесторов сдерживает ряд рисков - от военной опасности и непредсказуемости государственного заказа до сложностей с экспортом.
Об этом говорится в спецпроекте РБК-Украина "Собственное оружие - щит независимости. Как Украина пересобрала оборонную индустрию".
Украинский ОПК расширяет сотрудничество со странами НАТО
После начала полномасштабной войны украинские производители стали активно сотрудничать с оборонными компаниями стран НАТО.
В частности, Украинская бронетехника подписала ряд договоров, среди которых соглашение о создании совместного предприятия с европейской ракетной корпорацией MBDA.
Совместные предприятия с иностранными партнерами также имеют Ukrspecsystems и другие участники Национальной Ассоциации Оборонной Промышленности Украины (NAUDI).
Украинские компании уже получают международное финансирование по так называемой "датской модели" и другим схемам прямого финансирования, когда правительства стран-партнеров направляют средства на закупку украинского оружия для Сил обороны.
В то же время масштабные инвестиции требуют более предполагаемых условий работы.
Какие риски сдерживают инвесторов
Среди основных барьеров в спецпроекте называются:
- военные риски;
- отсутствие полноценного страхования инвестиций и производственных активов;
- неопределенность будущих государственных заказов;
- сложность с экспортом вооружений.
Отдельными рисками остаются возможное вмешательство правоохранителей, ограниченный доступ к долгосрочному кредитованию, вопросы защиты интеллектуальной собственности и отсутствие достаточно четких правил локализации производства с иностранными партнерами.
"Для инвестора в украинскую оборонную компанию военный риск - только первый уровень проблемы. Второй - отсутствие прогнозируемого заказа после завершения текущего контракта. Третий - запрет или сложность экспорта, что не позволяет компенсировать падение внутреннего спроса", - отмечает глава NAUDI Сергей Пашинский.
По оценке NAUDI, для привлечения частного и иностранного капитала Украине необходимы прогнозируемые правила государственного заказа, доступ к финансированию, защита бизнеса от непропорционального вмешательства и понятные условия международной кооперации.
Как ранее сообщалось, Минобороны ввело льготный финансовый лизинг для предприятий оборонно-промышленного комплекса.