Іноземні інвестиції в ОПК України: які бар'єри стримують прихід капіталу

Український ОПК має значний потенціал для залучення іноземного капіталу, однак інвесторів стримує низка ризиків - від воєнної небезпеки та непередбачуваності державного замовлення до складнощів з експортом.

Про це йдеться у спецпроєкті РБК-Україна " Власна зброя - щит незалежності. Як Україна перезібрала оборонну індустрію ".

Український ОПК розширює співпрацю з країнами НАТО

Після початку повномасштабної війни українські виробники активніше почали співпрацювати з оборонними компаніями країн НАТО.

Зокрема, "Українська бронетехніка" підписала низку договорів, серед яких угода про створення спільного підприємства з європейською ракетною корпорацією MBDA.

Спільні підприємства з іноземними партнерами мають також Ukrspecsystems та інші учасники Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI).

Українські компанії вже отримують міжнародне фінансування за так званою "данською моделлю" та іншими схемами прямого фінансування, коли уряди країн-партнерів спрямовують кошти на закупівлю української зброї для Сил оборони.

Водночас масштабні інвестиції потребують більш передбачуваних умов роботи.

Які ризики стримують інвесторів

Серед основних бар'єрів у спецпроєкті називаються:

воєнні ризики;

відсутність повноцінного страхування інвестицій і виробничих активів;

невизначеність майбутніх державних замовлень;

складність із експортом озброєнь.

Окремими ризиками залишаються можливе правоохоронне втручання, обмежений доступ до довгострокового кредитування, питання захисту інтелектуальної власності та відсутність достатньо чітких правил локалізації виробництва з іноземними партнерами.

"Для інвестора в українську оборонну компанію воєнний ризик - лише перший рівень проблеми. Другий - відсутність прогнозованого замовлення після завершення поточного контракту. Третій - заборона або складність експорту, яка не дозволяє компенсувати падіння внутрішнього попиту", - зазначає голова NAUDI Сергій Пашинський.

За оцінкою NAUDI, для залучення приватного та іноземного капіталу Україні потрібні передбачувані правила державного замовлення, доступ до фінансування, захист бізнесу від непропорційного втручання та зрозумілі умови міжнародної кооперації.