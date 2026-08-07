Кабмин ввел льготный лизинг для "оборонки": как он работает
Минобороны Украины ввело льготный финансовый лизинг для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.
Программа позволяет украинским производителям привлекать необходимые активы для обновления производственных мощностей и масштабирования производства без уплаты их полной стоимости сразу.
Механизм включает имущество, необходимое для разработки, изготовления, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения.
Какие активы можно получить в финансовом лизинге
В рамках программы предприятия ОПК могут получить:
- оборудование и машины специального и общего назначения;
- мобильные производственные платформы;
- технику двойного назначения;
- технологическое оборудование производства вооружения, военной техники и боеприпасов;
- средства автоматизации;
- технические средства электронных коммуникаций и киберзащиты;
- транспортные средства коммерческого и производственного назначения;
- железнодорожные вагоны и автобусы, используемые в коммерческих или производственных целях;
- нежилую недвижимость, необходимую для осуществления хозяйственной деятельности предприятия.
Нежилая недвижимость, приобретенная в рамках программы, не разрешается передавать третьим лицам в платное или безвозмездное пользование.
Воспользоваться программой могут предприятия, которые определены критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса. Для таких предприятий фактическая ставка по финансовому лизингу составляет 5% годовых. Остальную стоимость финансирования компенсирует государство.
Напомним, 1 июля стало известно, что Украина вводит упрощенный механизм экспорта отечественного вооружения и военных технологий для стран-партнеров. Новая модель призвана сократить срок рассмотрения заявок от производителей в три раза.