Кабмин ввел льготный лизинг для "оборонки": как он работает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

Программа позволяет украинским производителям привлекать необходимые активы для обновления производственных мощностей и масштабирования производства без уплаты их полной стоимости сразу.

Механизм включает имущество, необходимое для разработки, изготовления, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения.

Какие активы можно получить в финансовом лизинге

В рамках программы предприятия ОПК могут получить:

оборудование и машины специального и общего назначения;

мобильные производственные платформы;

технику двойного назначения;

технологическое оборудование производства вооружения, военной техники и боеприпасов;

средства автоматизации;

технические средства электронных коммуникаций и киберзащиты;

транспортные средства коммерческого и производственного назначения;

железнодорожные вагоны и автобусы, используемые в коммерческих или производственных целях;

нежилую недвижимость, необходимую для осуществления хозяйственной деятельности предприятия.

Нежилая недвижимость, приобретенная в рамках программы, не разрешается передавать третьим лицам в платное или безвозмездное пользование.

Воспользоваться программой могут предприятия, которые определены критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса. Для таких предприятий фактическая ставка по финансовому лизингу составляет 5% годовых. Остальную стоимость финансирования компенсирует государство.