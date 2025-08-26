Украина получила более миллиона артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы
Украина получила уже более миллиона артиллерийских снарядов от стран-участниц инициативы по поставкам боеприпасов, созданной по инициативе Чехии.
Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
Глава ведомства отметил, что благодаря инициативе, Украина в прошлом году получила от 16 стран-участниц 1,5 млн единиц боеприпасов крупного калибра. До конца текущего года, общее количество переданных боеприпасов достигнет 1,8 млн снарядов.
"Благодаря нашей инициативе по поставкам боеприпасов, удалось в пять раз уменьшить преимущество российской артиллерии на поле боя и способствовать удержанию украинских линий фронта", - сказал министр.
Липавский добавил, что прекращение этой инициативы стало бы "подарком для Путина".
Глава чешской дипломатии также назвал Россию самой большой и непосредственной угрозой.
Он напомнил, что Украина уже в марте согласилась на безусловное прекращение огня, но Россия продолжает атаковать украинскую гражданскую и военную инфраструктуру.
По мнению главы МИД, усилия президента США Дональда Трампа дают в определенной степени надежду на завершение войны.
Липавский подчеркнул, что территориальные вопросы должны решаться исключительно между Украиной и Россией.
Снарядная инициатива для Украины
В феврале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о намерении собрать в странах-партнерах 800 тысяч артиллерийских снарядов и передать их на нужды ВСУ.
Первую партию снарядов Украина получила уже в июне 2024 года.
Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что до конца года страна планирует получить 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.
В то же время, бывший чешский премьер-министр и нынешний лидер оппозиционного движения ANO 2011 Андрей Бабиш, намерен отказаться от снарядной инициативы в случае прихода к власти после парламентских выборов в Чехии осенью.
Подробнее о риске потери поддержки Украины со стороны Чехии, - читайте в авторском материале РБК-Украина.