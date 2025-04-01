Зеленский назвал дату переговоров по иностранному контингенту в Украине

В пятницу, 4 апреля, состоится встреча военных представителей стран, которые готовы разместить в Украине военный контингент после завершения войны с Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Аналенноб Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу военных команд нескольких стран, узкого круга, тех, кто готов разместить контингент (в Украине - ред.) в том или ином виде. Потому что есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море. Это будет первая глубокая встреча, ранее были консультации. Я думаю, мы увидим некоторые разъяснения, некоторые детали", - рассказал Зеленский. По словам президента, важно, что эта встреча будет базироваться на "подготовленных позициях украинской стороны". "Такое решение мы приняли на последнем саммите в Париже", - добавил глава государства.