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Зеленский назвал дату переговоров по иностранному контингенту в Украине

Вторник 01 апреля 2025 22:11
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Зеленский назвал дату переговоров по иностранному контингенту в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В пятницу, 4 апреля, состоится встреча военных представителей стран, которые готовы разместить в Украине военный контингент после завершения войны с Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Аналенноб Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу военных команд нескольких стран, узкого круга, тех, кто готов разместить контингент (в Украине - ред.) в том или ином виде. Потому что есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море. Это будет первая глубокая встреча, ранее были консультации. Я думаю, мы увидим некоторые разъяснения, некоторые детали", - рассказал Зеленский.

По словам президента, важно, что эта встреча будет базироваться на "подготовленных позициях украинской стороны".

"Такое решение мы приняли на последнем саммите в Париже", - добавил глава государства.

Размещение военного контингента в Украине

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке встречи военных представителей по размещению военного контингента в Украине. По его словам, встреча состоится в Киеве "в узком кругу".

"Очень узкий круг будет основных стран, которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг - Франция, Великобритания и Украина точно будут", - рассказал президент.

Недавно в Париже состоялся саммит "коалиции желающих". Тогда стало известно, что Франция и Великобритания решили отправить в Украину специальную миссию. Она займется усилением украинской армии.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Украину отправят "франко-британскую команду". Однако пока не известно, кто в нее войдет.

Подробно о том, что такое "коалиция желающих" по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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