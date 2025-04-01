Зеленский назвал дату переговоров по иностранному контингенту в Украине
В пятницу, 4 апреля, состоится встреча военных представителей стран, которые готовы разместить в Украине военный контингент после завершения войны с Россией.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Аналенноб Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Что касается вопроса контингента, то у нас будет встреча в пятницу военных команд нескольких стран, узкого круга, тех, кто готов разместить контингент (в Украине - ред.) в том или ином виде. Потому что есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море. Это будет первая глубокая встреча, ранее были консультации. Я думаю, мы увидим некоторые разъяснения, некоторые детали", - рассказал Зеленский.
По словам президента, важно, что эта встреча будет базироваться на "подготовленных позициях украинской стороны".
"Такое решение мы приняли на последнем саммите в Париже", - добавил глава государства.
Размещение военного контингента в Украине
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке встречи военных представителей по размещению военного контингента в Украине. По его словам, встреча состоится в Киеве "в узком кругу".
"Очень узкий круг будет основных стран, которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг - Франция, Великобритания и Украина точно будут", - рассказал президент.
Недавно в Париже состоялся саммит "коалиции желающих". Тогда стало известно, что Франция и Великобритания решили отправить в Украину специальную миссию. Она займется усилением украинской армии.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Украину отправят "франко-британскую команду". Однако пока не известно, кто в нее войдет.
Подробно о том, что такое "коалиция желающих" по Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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