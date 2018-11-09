Інформація про мінування будівлі міськради у Харкові не підтвердилася

Фото: місце події (057.ua)

На час перевірки правоохоронці евакуювали 260 осіб

Інформація про мінування будівлі міськради у Харкові по вулиці Квітки-Основ'яненка, 7 не підтвердилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, у ході перевірки правоохоронці та експерти оглянули 4,5 тис. кв. метрів приміщень, евакуювали 260 громадян.

"Поліцейські провели ретельний огляд будівлі. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Шевченківського відділу поліції. Зараз встановлюються всі обставини події та особа, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 листопада у Польщі прикордонники та служби безпеки обшукали 21 літак, який з польських міст стартував до Лондона.

Також повідомлялося, що 1 листопада у Києві "мінували" три вокзали: Центральний, Дарницький та автовокзал, проводилася евакуація людей.