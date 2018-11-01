У Києві замінували три вокзали

Фото: Центральний вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Людей евакуювали відразу після повідомлення про замінування

У Києві в службу 102 надійшло повідомлення про замінування трьох вокзалів, людей евакуювали. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар ДСНС в Києві Світлана Водолага.

"Так, на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування трьох вокзалів у Києві: Центрального, Дарницького та автовокзалу. Наші фахівці працюють на місці, щоб, якщо трапиться біда, приступити до ліквідації. З приводу перевірки інформації я не знаю, цим займаються правоохоронні органи. Людей евакуювали відразу після повідомлення про замінування", - сказала вона.

Разом з тим, в прес-службі поліції Києва сказали, що дана інформація перевіряється.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві евакуювали Південний вокзал через повідомлення про замінування. Зараз будівля вокзалу заблокована поліцією, всіх людей вивели на вулицю.