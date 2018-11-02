У Польщі обшукали 21 літак до Лондона через повідомлення про мінування

Фото: обшук літака (twitter.com trojmiasto.pl)

Детальна перевірка стосувалася як літаків, так і багажу, зокрема і ручного

У Польщі прикордонники та служби безпеки у четвер обшукали 21 літак, який з польських міст стартував до Лондона. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ресурс Interia.pl.

Вказано, що літаки обшукали у зв’язку з інформацією від невідомої особи про те, що в одному з літаків до Лондона є вибухівка.

За словами представниці Прикордонної служби Польщі Анни Міхальської, служби перевірили п’ять літаків, які стартували з варшавських летовищ імені Шопена та Модлін, чотири літаки на летовищі у Вроцлаві, три - у Кракові, по два - у Познані, Гданську та Катовіцах, а також по одному в Ряшеві, Любліні та Ольштині.

Також повідомляється, що детальна перевірка стосувалася як літаків, так і багажу, зокрема і ручного. В одному з випадків, коли було отримано інформацію про бомбу, пасажирів попросили вийти з літака для проведення детальної перевірки.

Крім того, детальну перевірку здійснено на літаку з Гданська до Лондона, який вилітав у п’ятницю.

"У жодному з цих літаків вибухівки не виявлено", - зазначила представниця прикордонслужби.

Вона додала, що інформацію про вибухівку отримано в одному з відділків поліції у Познані у четвер о 14-й годині (за місцевим часом). Особа не представилася, а також не поінформувала, на якому саме літаку до Лондона, і в якому місті може бути вибухівка.

Вказано також, що правоохоронці намагаються встановити особу псевдомінувальника.

Нагадаємо, у жовтні літак Wizz Air, який приземлився в румунському аеропорту Отопені через повідомлення про бомбу на борту, вилетів о 21:12 в Варшаву. Інформація про бомбу в літаку виявилася помилковою. Дані про вибухівку повідомила жінка в аеропорту Кутаїсі (Грузія).

Як писало РБК-Україна раніше, 25 жовтня літак Wizz Air, який прямував за маршрутом Кутаїсі-Варшава, терміново приземлився у румунському аеропорту Отопені через загрозу вибуху бомби на борту.