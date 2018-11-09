Информация о минировании здания горсовета в Харькове не подтвердилась

Фото: место происшествия (057.ua)

На время проверки правоохранители эвакуировали 260 человек

Информация о минировании здания горсовета в Харькове по улице Квитки-Основьяненко, 7 не подтвердилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, в ходе проверки правоохранители и эксперты осмотрели 4,5 тыс. кв. метров помещений, эвакуировали 260 граждан.

"Полицейские провели тщательный осмотр здания. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Информация внесена в Журнал единого учета Шевченковского отдела полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и лицо, сделавшее ложное сообщение о минировании", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 2 ноября 2018 года в Польше пограничники и службы безопасности обыскали 21 самолет, которые из польских городов стартовали в Лондон.

Также сообщалось, что 1 ноября в Киеве "минировали" три вокзала: Центральный, Дарницкий и автовокзал, проводилась эвакуация людей.