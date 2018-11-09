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У Харкові невідомий повідомив про мінування будівлі міськради

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 11:47
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Заміновано будівлю на вулиці Квітки-Основ'яненка, 7

У Харкові сьогодні, 9 листопада 2018 року, невідомий повідомив про мінування будівлі на вулиці Квітки-Основ'яненка, 7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, інформація про мінування будівлі, в якій знаходяться профільні департаменти Харківської міськради та інші організації, надійшла до поліції близько 10:06.

"На місце події для перевірки інформації виїхала слідчо-оперативні група, кінологічна служба та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Перевірка триває", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: у Харкові замінували будівлю міськради (dozor.kharkov.ua)

Як повідомляють місцеві видання, на даний момент з будівлі Харківської міськради проводиться евакуація співробітників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Херсоні через повідомлення про "замінування" торговельного центру та гуртожитків університету евакуювали 3230 людей.

Додамо, також повідомлялося, що минулого тижня у Києві мінували станцію київського метрополітену "Майдан Незалежності", у ході перевірки правоохоронці не виявили ніяких вибухонебезпечних предметів. 

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