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ФСБ против украинских спецслужб: эксперт объяснил, что может стоять за медийной активностью Буркина

14:53 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Александр Мороз
ФСБ против украинских спецслужб: эксперт объяснил, что может стоять за медийной активностью Буркина ФСБ может стоять за операцией против украинских спецслужб (фото: росСМИ)
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Внезапная медийная активность Егора Буркина по прозвищу "Мексиканец" свидетельствует о спланированной информационной операции российских спецслужб против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение кандидата политических наук, эксперта по менеджменту в правительственном и неправительственном секторах Алексея Буряченко в Facebook.

"Буквально несколько дней назад Буркин дал резонансное интервью украинскому блоггеру Василию Тимошенко, а уже сегодня обнародовал новое аудиообращение к украинцам. Создается впечатление, что кто-то очень вовремя решил активировать своего "спящего агента", который пытается влиять на украинское информационное пространство под лозунгами борьбы с коррупцией и громкими разоблачениями", - написал эксперт.

Он отметил, что в своем новом обращении Буркин угрожает журналистам, пренебрежительно высказывается об украинских антикоррупционных активистах и ​​своих критиках и поучает украинское общество, кому нужно доверять.

В то же время, отмечает Буряченко, значительная часть антикоррупционной среды, которая обычно чутко реагирует на критику, демонстрирует неприсущую сдержанность относительно публичных заявлений "Мексиканца".

Отдельно эксперт обращает внимание на обстоятельства возможного участия Буркина в деле "Карфаген". В частности, он поднимает вопрос о происхождении записей, оказавшихся в распоряжении НАБУ, и не исключает, что их источником мог быть непосредственно Буркин.

По словам Буряченко, Буркин публично высказывается в поддержку НАБУ и САП и заявляет о готовности предоставлять этим органам информацию. Эксперт предполагает, что такое взаимодействие могло начаться раньше, еще за несколько месяцев до нынешнего резонанса вокруг дела.

По мнению Буряченко, в сложившейся ситуации важно выяснить происхождение материалов, обстоятельства их передачи правоохранителям и возможные мотивы источника информации.

"Внезапная активность "Мексиканца", выбранный момент и попытки влиять на противостояние украинских правоохранительных органов вызывают все больше вопросов. Не окажется ли в конце концов, что под видом борьбы с коррупцией ФСБ разыгрывает очередную комбинацию, а украинская антикоррупционная система даже не замечает, что ее используют "в темную"? - задает вопрос эксперт.

Как ранее сообщалось, НАБУ и САП обнародовали новые аудиозаписи по делу "Карфаген". Они заявили о разоблачении деятельности преступной организации, которая годами беспрепятственно функционировала в Украине под прикрытием чиновников СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

Схема охватывала десятки мошеннических колцентров, торговлю наркотиками, изготовление фальшивой валюты, похищение и пытки людей. Одним из участников схемы следствие также называет Егора Буркина.

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