Інформаційний тиск на Службу безпеки України може вплинути на роботу ключових безпекових структур і обороноздатність країни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив кандидат політичних наук, експерт з менеджменту в урядовому та неурядовому секторах Олексій Буряченко у Facebook.

За словами експерта, інформаційна атака на СБУ може бути частиною ширшого сценарію, спрямованого на послаблення державних інституцій та позицій України перед майбутніми переговорами.

"Боротьба за політичний контроль над Україною передбачає не лише вплив на владні інституції, а й спроби паралізувати структури, від яких безпосередньо залежить здатність держави протистояти ворогу. Насамперед ідеться про ЗСУ та СБУ", - зазначив Буряченко.

Він провів паралелі з попередніми інформаційними кампаніями навколо військового керівництва та бойових офіцерів. На його думку, нині подібний тиск може бути спрямований на Службу безпеки України.

Окремо експерт згадав ситуацію навколо генерала СБУ Сергія Дуки та спецпідрозділу "Альфа". За його словами, під час спроби затримання генерала ледь не виникло силове протистояння між представниками НАБУ та співробітниками СБУ.

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Водночас Буряченко вважає, що потенційною ціллю інформаційної кампанії може бути Департамент захисту національної державності СБУ, який займається протидією загрозам державному суверенітету та спробам неконституційного впливу на владу.

Експерт припускає, що резонансні звинувачення, перевірки та відсторонення керівників від оперативної роботи можуть відволікати співробітників підрозділу від виконання безпекових завдань.

"Максимальний інформаційний розголос без належного з'ясування обставин здатен підірвати суспільну довіру не лише до конкретних посадовців, а й до СБУ загалом", - впевнений він.

Буряченко зауважив, що інформаційні кампанії проти безпекових інституцій можуть впливати на обороноздатність держави. Водночас він закликав оцінювати ситуацію на підставі встановлених фактів, а не публічних звинувачень.

"Жодних висновків без доведених рішень суду. Інакше, ми станемо на крок ближче до поразки", - підсумував експерт.