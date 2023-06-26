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Информатора ФСБ отправили в тюрьму. Он сдавал россиянам позиции ВСУ вблизи Николаева

Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Николаевской области в прошлом году сдавал россиянам позиции украинских военных, которые потом планировали обстрелять. Его приговорили к 8 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным расследования, злоумышленником является местный житель, который в начале полномасштабного вторжения РФ был дистанционно привлечен ФСБ к негласному сотрудничеству.

Чем занимался осужденный

Российская спецслужба вышла на мужчину через один из прокремлевских Telegram-каналов, где он неоднократно оставлял свои антиукраинские комментарии. Всю дальнейшую коммуникацию с ФСБ он осуществлял в мессенджере через "связного". Им оказался администратор этого же Telegram-канала.

"Полученную информацию захватчики планировали использовать для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских защитников", - говорится в сообщении.

Какое наказание получил агент ФСБ

На основании собранных доказательств суд признал враждебного информатора виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ, или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Суд назначил ему 8 лет тюрьмы, учитывая его сотрудничество со следствием.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также ранее в Украине приговорили судью из Крыма к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Она в 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала "работать" в фейковом учреждении.

Недавно журналиста из Хмельницкой области приговорили к пяти годам заключения с конфискацией всего имущества, кроме жилья, за государственную измену.

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