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В Украине судью из Крыма признали виновной в госизмене за "работу" на оккупантов

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Вторник 16 мая 2023 16:00
В Украине судью из Крыма признали виновной в госизмене за "работу" на оккупантов Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала "работать" в фейковом учреждении. В Украине ее приговорили к 12 годам тюрьмы за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"В 2014 году осужденная перешла работать к оккупантам. При "новой власти" она заняла "должность" заместителя председателя незаконно созданного Нижнегорского районного суда Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своими действиями и решениями осужденная помогла иностранному государству в переходе действующей в Крыму украинской судебной системы на "правосудие" по законодательству РФ.

Также она спряла отношение незаконно созданных оккупационных "судебных органов" на полуострова. Она заочно приговорена к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Напомним, что бывший судья Бахчисарайского районного суда АР Крым признан виновным в государственной измене. Он остался работать в оккупированном Крыму после 2014 года.

Ранее сообщалось, что еще один судья из Крыма получил 12 лет тюрьмы за государственную измену.

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