В Украине судью из Крыма признали виновной в госизмене за "работу" на оккупантов
В 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала "работать" в фейковом учреждении. В Украине ее приговорили к 12 годам тюрьмы за государственную измену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"В 2014 году осужденная перешла работать к оккупантам. При "новой власти" она заняла "должность" заместителя председателя незаконно созданного Нижнегорского районного суда Республики Крым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что своими действиями и решениями осужденная помогла иностранному государству в переходе действующей в Крыму украинской судебной системы на "правосудие" по законодательству РФ.
Также она спряла отношение незаконно созданных оккупационных "судебных органов" на полуострова. Она заочно приговорена к 12 годам лишения свободы за государственную измену.
Напомним, что бывший судья Бахчисарайского районного суда АР Крым признан виновным в государственной измене. Он остался работать в оккупированном Крыму после 2014 года.
Ранее сообщалось, что еще один судья из Крыма получил 12 лет тюрьмы за государственную измену.
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