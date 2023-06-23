Журналиста из Хмельницкой области приговорили к пяти годам заключения за госизмену

Журналиста из Хмельницкой области приговорили к пяти годам заключения с конфискацией всего имущества, кроме жилья, за государственную измену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, мужчина входит в число пророссийских экспертов и политических обозревателей, активно сотрудничающих с ныне подсанкционными украинскими СМИ, принадлежавшими руководителю запрещенной политической партии ОПЗЖ.

Осужденный работал как внештатный корреспондент и являлся автором публикаций в государственном российском пропагандистском информагентстве.

С 2016 года непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников Кремля, помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве. Также публично поддерживал оккупацию и действия боевиков в Донбассе. Все ложные материалы журналист сначала согласовывал с представителями страны-агрессора.

Отмечается, что к приговору суда осужденный находился под стражей.

Приговоры о госизмене в Украине

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Приговоров они ждали под стражей. Им инкриминировали госпредательство, коллаборационизм и участие в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации. Боевики приговорены к 15 и 8 годам лишения свободы.

Также ранее в Украине приговорили судью из Крыма к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Она в 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала "работать" в фейковом учреждении.