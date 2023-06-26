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Інформатора ФСБ відправили до в'язниці. Він здавав росіянам позиції ЗСУ поблизу Миколаєва

Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Миколаївської області минулого року здавав росіянам позиції українських військових, які потім планували обстріляти. Його засудили до 8 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними розслідування, зловмисником є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення РФ був дистанційно залучений ФСБ до негласної співпраці.

Чим займався засуджений

Російська спецслужба вийшла на чоловіка через один із прокремлівських Telegram-каналів, де він неодноразово залишав свої антиукраїнські коментарі. Всю подальшу комунікацію з ФСБ він здійснював у месенджері через "зв’язкового". Ним виявися адміністратор цього ж Telegram-каналу.

"Отриману інформацію загарбники планували використати для підготовки ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Яке покарання отримав агент ФСБ

На підставі зібраних доказів суд визнав ворожого інформатора винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Суд призначив йому 8 років тюрми, враховуючи його співпрацю зі слідством.

Вироки за антидержавну діяльність

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також раніше в Україні засудили суддю з Криму до 12 років тюрми за державну зраду. Вона у 2014 році суддя у Криму перейшла на бік окупантів та почала "працювати" у фейковій установі.

Нещодавно журналіста з Хмельницької області засудили до п'яти років ув’язнення з конфіскацією усього майна, крім житла, за державну зраду.

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