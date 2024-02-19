Информатора ФСБ, который навел ракеты на Краматорск, приговорили к 15 годам тюрьмы

Детали дела

Как установило расследование, осужденным является 25-летний житель Краматорска. Весной прошлого года ФСБ дистанционно привлекла молодого человека к сотрудничеству в войне против Украины.

Дальнейшая коммуникация между ним и его российским куратором происходила через популярный мессенджер.

В анонимном чате информатор "отчитывался" в ФСБ в виде фото украинских объектов с их подробным описанием и электронными координатами.

Какую информацию передавал россиянам агент

По его наводке 14 марта 2023 года российские захватчики ударили ракетами С-300 по жилым домам Краматорска.

Тогда в результате вражеских "прилетов" пострадали 10 мирных жителей, один из них погиб.

Фото: Агент ФСБ в суде и его переписка (facebook.com/SecurSerUkraine)

Также злоумышленник собирал разведданные о местах временного базирования подразделений ВСУ, которые привлечены к боям под Авдеевкой и Бахмутом.

Суд отправил его в тюрьму

Сотрудники СБУ задержали российского информатора в мае 2023 года "на горячем", когда он осуществлял доразведку вблизи одного из военных объектов в прифронтовом районе.

Суд признал злоумышленника виновным по факту предоставления вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.

Приговоры для оккупантов и предателей

Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.