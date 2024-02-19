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Информатора ФСБ, который навел ракеты на Краматорск, приговорили к 15 годам тюрьмы

Архивное фото: Информатора ФСБ, который навел ракеты на Краматорск, приговорили к 15 годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Агент ФСБ навел ракеты на Краматорск в Донецкой области, из-за чего пострадали местные жители. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Как установило расследование, осужденным является 25-летний житель Краматорска. Весной прошлого года ФСБ дистанционно привлекла молодого человека к сотрудничеству в войне против Украины. 

Дальнейшая коммуникация между ним и его российским куратором происходила через популярный мессенджер.

В анонимном чате информатор "отчитывался" в ФСБ в виде фото украинских объектов с их подробным описанием и электронными координатами.

Какую информацию передавал россиянам агент

По его наводке 14 марта 2023 года российские захватчики ударили ракетами С-300 по жилым домам Краматорска.

Тогда в результате вражеских "прилетов" пострадали 10 мирных жителей, один из них погиб.

Фото: Агент ФСБ в суде и его переписка (facebook.com/SecurSerUkraine)

Также злоумышленник собирал разведданные о местах временного базирования подразделений ВСУ, которые привлечены к боям под Авдеевкой и Бахмутом.

Суд отправил его в тюрьму

Сотрудники СБУ задержали российского информатора в мае 2023 года "на горячем", когда он осуществлял доразведку вблизи одного из военных объектов в прифронтовом районе.

Суд признал злоумышленника виновным по факту предоставления вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.

Приговоры для оккупантов и предателей

Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.

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