Інформатора ФСБ, який навів ракети на Краматорськ, засудили до 15 років в'язниці

Деталі справи

Як встановило розслідування, засудженим є 25-річний мешканець Краматорська. Навесні минулого року ФСБ дистанційно залучила молодика до співпраці у війні проти України.

Подальша комунікація між ним та його російським куратором відбувалася через популярний месенджер.

В анонімному чаті інформатор "звітував" до ФСБ у вигляді фото українських об'єктів з їхнім детальним описом та електронними координатами.

Яку інформацію передавав росіянам агент

За його наведенням 14 березня 2023 року російські загарбники вдарили ракетами С-300 по житлових будинках Краматорська.

Тоді внаслідок ворожих "прильотів" постраждало 10 мирних жителів, один із них загинув.

Фото: Агент ФСБ у суді та його листування (facebook.com/SecurSerUkraine)

Також зловмисник збирав розвіддані про місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ, які залучені до боїв під Авдіївкою та Бахмутом.

Суд відправив його до в'язниці

Співробітники СБУ затримали російського інформатора в травні 2023 року "на гарячому", коли він здійснював дорозвідку поблизу одного з військових об'єктів у прифронтовому районі.

Суд визнав зловмисника винним за фактом надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ.

Вироки для окупантів і зрадників

Мешканець Харкова добровільно співпрацював із Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років тюрми.

Також російського військового засудили до 11 років в'язниці за обстріл із танка лікарні в Тростянці Сумської області.