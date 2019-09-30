Викривач розмови Трампа з Зеленським перебува під федеральним захистом

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (РБК-Україна)

Розвідник побоюється за свою безпеку

Чоловік, який повідомив про зміст розмови президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським, перебуває під федеральним захистом. Про це повідомив його адвокат Ендрю Бакай, передає CBS News.

У листі адвоката зазначається, що офіс директора Національної розвідки активував "відповідні ресурси" для захисту інформатора.

Також повідомляється, що співробітник розвідки, який оприлюднив бесіду, побоюється за свою безпеку після погроз, які надходять на його адресу.

Про викривача розмови Трампа з Зеленським досі майже нічого невідомо, згідно зі скаргою, він не був безпосереднім свідком розмови, його поінформували про її зміст колеги з Білого дому.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче зустрітися з людиною, яка подала на нього скаргу після телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським і загрожує їй серйозними наслідками.