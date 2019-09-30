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Трамп хоче зустрітися з викривачем його розмови з Зеленським

Новини » Політика    30.09.2019 - 05:15
Трамп хоче зустрітися з викривачем його розмови з Зеленським
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Зі слів Трампа, інформатор написав "жахливі речі" і його чекають наслідки

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче зустрітися з людиною, яка подала на нього скаргу після телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це Трамп заявив у Twitter.

Президент зазначив, що інформатор написав "жахливі речі", які передав від імені президента США.

"Як будь-який американець я заслуговую на зустріч зі своїм обвинувачем, особливо коли цей обвинувач, так званий "викривач" передав розмову з закордонним лідером абсолютно в некоректний і обманний спосіб", - написав Трамп.

Трамп вимагає допиту голови комітету з розвідки Адама Шиффа, який повідомив, що скарга надійшла з апарату директора Національної розвідки. Президент США заявив, що необхідно провести процедуру "на найвищому рівні" у зв'язку з підозрами в шахрайстві та зраді.

"Цей чоловік шпигував за президентом США? Його чекають серйозні наслідки", - заявив Трамп.

Нагадаємо, члени Комітету Палати представників Конгресу США з розвідки домовилися заслухати викривача, скарга якого стала підставою для розслідування у справі імпічменту президента Дональда Трампа, пообіцявши захистити його.

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