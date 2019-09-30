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У Зеленського запевнили у невтручанні в скандал навколо Трампа

Новини » Політика    30.09.2019 - 11:35
У Зеленського запевнили у невтручанні в скандал навколо Трампа
Фото: Андрій Єрмак (niklife.com.ua)

У Зеленського прокоментували причетність Росії до скандалу навколо дзвінка Трампа

Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що Україна жодним чином не втручатиметься у внутрішні справи США. Про це Єрмак розповів в інтерв'ю "ТСН".

Він заявив, що українська влада бачить в США стратегічного партнера і те, що відбувається, - "це їх внутрішня політична кухня".

"Непроста ситуація. Вона дісталась нинішній владі у спадок. Це внутрішні справи США. Ми бачимо в США нашого друга, нашого стратегічного партнера. Що відбувається там, - це їх внутрішня політична кухня. Ми не будемо жодним чином в цьому брати участь. Наша дружба і наша підтримка двопалатна вона є, вона дуже потужна і я впевнений, що вона буде така й надалі", - повідомив Єрмак.

Крім цього, він прокоментував заяву прес-секретаря Палати представників Ненсі Пелосі про те, що Росія причетна до скандалу навколо телефонної розмови двох президентів.

"Я вважаю, що це вже такі конспірологічні змови. Тому мені важко це коментувати.... Моє відношення, моя позиція: вона базується на фактах, які я знаю. Мені дуже важко якісь припущення когось коментувати", - додав Єрмак.

Нагадаємо, процедура імпічменту Трампа була запущена після його розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якого глава США попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

Як наголошується, в Білому домі вже готують стратегію реагування на загрозу імпічменту Трампа. Розробляють план, враховуючи досвід оголошення імпічменту Біллу Клінтону.

Зеленський планує другу поїздку в США У Білому домі готують стратегію реагування на загрозу імпічменту Трампа
Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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