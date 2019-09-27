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Палата представників США підтримала імпічмент Трампу

Новини » В світі    27.09.2019 - 19:40
Палата представників США підтримала імпічмент Трампу
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Питання про імпічмент Трампу буде спрямований в Сенат

Палата представників США проголосувала за резолюцію про імпічмент президенту Дональду Трампу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в п'ятницю, 27 вересня, під час голосування за імпічмент Дональду Трампу 222 члена Палати представників підтримали відповідне рішення. Проти проголосували 184 представника.

Таким чином, питання про імпічмент буде направлений на розгляд Сенату. Для того, щоб прийняти рішення про відставку Трампа Сенату необхідно набрати дві третини голосів.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, спікер Палати представників Конгресу США, представник демократичної партії Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту президенту Америки Дональду Трампу. Пелосі підтвердила необхідність імпічменту і після опублікування стенограми телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що імпічмент Трампа підтримує 43% виборців в США. Стільки ж людей виступають проти імпічменту, ще 13% опитаних не визначились у цьому питанні.

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