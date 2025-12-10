ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Продукты, одежда, транспорт: что подорожало, а что подешевело в Украине

Среда 10 декабря 2025 11:27
UA EN RU
Продукты, одежда, транспорт: что подорожало, а что подешевело в Украине Как изменились цены в Украине в ноябре (фото: Pixabay)
Автор: Василина Копытко

Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2025 года составила 0,4% по сравнению с октябрем. В годовом измерении (к ноябрю 2024 года) рост цен составил 9,3%. Такой же уровень зафиксирован и для базовой инфляции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

Что подорожало больше всего

Цены на продукты и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,8%. Лидером подорожания стали яйца, которые прибавили сразу 12,6%.

Также повысились цены на такие продукты:

  • овощи - на 4,6%;
  • сало, зерновые продукты, рыба и рыбопродукты - на 0,8-4,6%;
  • подсолнечное масло, макароны, кисломолочные продукты, сыры, хлеб;
  • говядина, молоко, масло.

Что подешевело

По данным статистики, снизились цены на:

  • фрукты - на 3%;
  • свинину, сахар, мясо птицы, рис - на 0,9-3%.

Продукты, одежда, транспорт: что подорожало, а что подешевело в УкраинеИзменение потребительских цен на продукты и товары (скриншот)

Что с ценами на алкоголь и табак

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

Как изменилась стоимость одежды, обуви и транспорта

Одежда и обувь в ноябре подешевели в среднем на 2,3% (обувь - на 2,9%, одежда - на 1,9%).

В сфере транспорта зафиксирован рост цен на 0,5%. Это связано с подорожанием:

  • проезда в железнодорожном транспорте - на 1,6%;
  • автодорожном - на 0,6%;
  • топлива и масел - на 0,5%.

Читайте также о том, сколько будет стоить рождественский ужин для украинцев в 2025 году.

Ранее мы писали о том, как изменились цены осенью и что может подорожать перед праздниками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты Инфляция в Украине Цены в Украине
Новости
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте