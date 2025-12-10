ua en ru
Продукти, одяг, транспорт: що подорожчало, а що подешевшало в Україні

Середа 10 грудня 2025 11:27
Продукти, одяг, транспорт: що подорожчало, а що подешевшало в Україні Як змінились ціни в Україні у листопаді (фото: Pixabay)
Автор: Василина Копитко

Інфляція на споживчому ринку у листопаді 2025 року становила 0,4% порівняно з жовтнем. У річному вимірі (до листопада 2024 року) зростання цін склало 9,3%. Такий самий рівень зафіксовано і для базової інфляції.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Держстату.

Що подорожчало найбільше

Ціни на продукти та безалкогольні напої за місяць зросли на 0,8%. Лідером подорожчання стали яйця, які додали одразу 12,6%.

Також підвищилися ціни на такі продукти:

  • овочі - на 4,6%;
  • сало, зернові продукти, риба та рибопродукти - на 0,8-4,6%;
  • соняшникова олія, макарони, кисломолочні продукти, сири, хліб;
  • яловичина, молоко, масло.

Що подешевшало

За даними статистики, знизилися ціни на:

  • фрукти - на 3%;
  • свинину, цукор, м’ясо птиці, рис - на 0,9-3%.

Продукти, одяг, транспорт: що подорожчало, а що подешевшало в УкраїніЗміна споживчих цін на продукти і товари (скриншот)

Що з цінами на алкоголь і тютюн

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Як змінилась вартість одягу, взуття і транспорту

Одяг і взуття в листопаді подешевшали у середньому на 2,3% (взуття - на 2,9%, одяг - на 1,9%).

У сфері транспорту зафіксовано зростання цін на 0,5%. Це пов’язано з подорожчанням:

  • проїзду у залізничному транспорті - на 1,6%;
  • автодорожньому - на 0,6%;
  • палива та мастил - на 0,5%.

Читайте також про те, скільки коштуватиме різдвяна вечеря для українців у 2025 році.

Раніше ми писали про те, як змінились ціни восени і що може подорожчати перед святами.

