Інфляція в Україні буде сповільнюватися, - консенсус-прогноз

Фото: конверт з грошима (РБК-Україна)

Експерти вірять в бажання НБУ приборкати інфляцію, але сумніваються в термінах

Споживчі ціни виростуть в Україні в 2019 році на 7,2%, а в 2020 році - на 6,3%. Такі дані містяться в оновленому консенсус-прогнозі чиновників та експертів, повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, прогноз інфляції на 2019 рік покращено порівняно з оцінкою в квітні 2019 року (7,6%), а на 2020 рік погіршено (раніше прогнозувалося 6,0%).

Консенсус-прогноз - це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, які розраховані як медіана на основі експертних оцінок учасників опитування провідних фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування.

При цьому медіанне значення консенсус-прогнозу не є прогнозом Мінекономіки і не є урядовим прогнозом.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності. Згідно з меморандумом, НБУ буде і далі проводити монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції до цілі 5% з допустимим діапазоном відхилення +/- 1 п. п. Зі свого боку уряд зобов'язується підтримувати зниження інфляції до цілі 5% допомогою проведення зваженої економічної політики.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує інфляцію в Україні вище цільового рівня НБУ в 5% у найближчі два роки - у 2020 2021 роках.