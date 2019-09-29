ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Агентство S&P дало прогноз інфляції в Україні

Новини » Економіка    29.09.2019 - 09:20
Агентство S&P дало прогноз інфляції в Україні
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Агентство очікує поступового згасання інфляції

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує інфляцію в Україні вище цільового рівня НБУ в 5% у найближчі два роки. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні S&P, агентство може розглянути можливість підвищення рейтингів України, якщо інфляція наблизиться до цілі НБУ.

Експерти агентства нагадують, що після суттєвого реформування у 2015 році і отримання операційної незалежності НБУ домігся успіху в стримуванні інфляції. На тлі тенденції до зниження інфляції НБУ почав пом'якшувати грошово-кредитну політику і двічі знизив ставку у 2019 році. Зараз ключова ставка становить 16,5%, проте реальні процентні ставки все ще залишаються високими.

"Ми прогнозуємо, що інфляція наблизиться, але залишиться за межами середньострокової цілі НБУ в 5% +/-1%", - йдеться в повідомленні.

На прогноз S&P впливає очікування девальвації гривні у 2020 році і зростання зарплат в Україні. Ціни на імпортовані енергоносії можуть підвищити інфляцію вище прогнозу.

Зокрема, агентство прогнозує наступний рівень інфляції:

  • 2019 рік - 8,8%
  • 2020 рік - 7,0%
  • 2021 рік - 6,5%
  • 2022 рік - 5,5%

Відзначимо, в квітні 2019 року S&P Global Ratings прогнозує інфляцію на рівні 2019 рік - 8,1%, 2020 рік - 7,5%, 2021 рік - 7,0%, 2022 рік - 6,0%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в серпні 2019 року порівняно з липнем знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до серпня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.

Україна зміцнила кредитний рейтинг за версією S&P "Нафтогаз" запропонував ОСББ газ на зиму за фіксованою ціною
Новини України інфляціяценыS&P
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся