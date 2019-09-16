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НБУ побоюється прискорення інфляції через споживчий оптимізм українців

Новини » Економіка    16.09.2019 - 12:44
НБУ побоюється прискорення інфляції через споживчий оптимізм українців
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Споживчі настрої знаходяться на рекордно високих рівнях, що може спричинити сплеск інфляції

В Україні зберігається суттєвий проінфляційний тиск з боку високих темпів підвищення реальної заробітної плати та стійкого зростання споживання. Про це йшлося під час засідання Комітету з монетарної політики Національного банку 4 вересня, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку до 16,5%, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили члени комітету, споживчі настрої знаходяться на рекордно високих рівнях. У той же час відсутні виразні сигнали щодо сповільнення процесів зростання заробітних плат і споживчого попиту.

Натомість зміцнення гривні та зниження цін на нафту і газ можуть мати більший дезінфляційний ефект, ніж передбачає липневий макроекономічний прогноз, вважають в НБУ.

"Інфляційні та девальваційні очікування населення та бізнесу також можуть поступово поліпшуватись з огляду на зниження внутрішньополітичних ризиків, зокрема завдяки завершенню політичного циклу, швидкому формуванню нового уряду та відновленню перемовин з МВФ щодо нової програми співпраці. Водночас продовження співпраці з МВФ - це ключове припущення базового макроекономічного сценарію, тому воно не є підставою для суттєвішого зниження облікової ставки, ніж передбачено прогнозною траєкторією", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2019 року споживчі настрої українців досягли нового піку. Індекс споживчих настроїв в Україні в липні 2019 року склав 88,0 п., що на 5,5 п. вище, ніж у червні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 серпня.

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