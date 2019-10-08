ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Инфляция в Украине будет замедляться, - консенсус-прогноз

Новости » Экономика    08.10.2019 - 13:15
Инфляция в Украине будет замедляться, - консенсус-прогноз
Фото: конверт с деньгами (РБК-Украина)

Эксперты верят в желание НБУ обуздать инфляцию, но сомневаются в сроках

Потребительские цены вырастут в Украине в 2019 году на 7,2%, а в 2020 году - на 6,3%. Такие данные содержатся в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, прогноз инфляции на 2019 год улучшен по сравнению с оценкой в апреле 2019 года (7,6%), а на 2020 год ухудшен (ранее прогнозировалось 6,0%).

Консенсус-прогноз - это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

При этом медианное значение консенсус-прогноза не является прогнозом Минэкономики и не является правительственным прогнозом.

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Согласно меморандуму, НБУ будет и дальше проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п. п. Со своей стороны правительство обязуется поддерживать снижение инфляции до цели 5% посредством проведения взвешенной экономической политики.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует инфляцию в Украине выше целевого уровня НБУ в 5% в ближайшие два года - в 2020 и 2021 годах.

Экономика Украины немного ускорит рост, - консенсус-прогноз Валютные качели: как укрепление гривны к доллару повлияло на цены
Новости Украины прогнозинфляцияцены
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь