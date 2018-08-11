Викрадений в Сіетлі літак переслідували винищувачі

Викрадений лайнер розбився при спробі здійснити маневр в повітрі

Викрадений в Сіетлі літак Bombardier Q400 авіакомпанії Horizon Air перед катастрофою переслідували два винищувачі. Про це повідомляє The Seattle Times.

Повідомляється, що на перехоплення викраденого в Сіетлі літака були підняті в повітря два винищувачі F15. У той же час офіційні особи уточнюють, що винищувачі не причетні до катастрофи. Лайнер розбився біля острова Кетрон в 50 км від Сіетла при спробі здійснити складний маневр в повітрі.

Зазначимо, видання KOMO News опублікувало відео переслідування. На ньому видно, як пасажирський літак летить над затокою Пьюджет у супроводі винищувача. Також повідомляється, що катастрофа лайнера викликала пожежу у лісі. Авіакомпанія повідомила, що пілот весь цей час зберігав зв'язок з диспетчером.

Horizon Q400 stolen from Sea-Tac Airport Watch: Video shows stolen Horizon Air Q400 turn upside down and dive toward Puget Sound before it crashed on Ketron Island Friday night. FULL STORY: https://komonews.com/news/local/stolen-plane-forces-ground-stop-at-seatac-airport (Video: John Waldron) Опубліковано KOMO News П'ятниця, 10 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що американська поліція виключає версію теракту в інциденті з викраденням з аеропорту Сіетла і подальшим падінням літака Bombardier Q400. На думку правоохоронців, співробітник міжнародного аеропорту Сіетл-Такома, який викрав літак, не планував використовувати його для скоєння теракту. Також у поліції зазначили, що викрадач діяв самостійно.