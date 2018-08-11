З аеропорту Сіетла викрали пасажирський літак

Працівник авіакомпанії викрав літак без пасажирів на борту

З аеропорту Сіетла (штат Вашингтон, США) викрали близькомагістральний пасажирський турбогвинтовий літак Q400. Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту Сіетл/Такома Twitter.

Повідомляється, що працівник однієї з авіакомпаній на літаку Q400 перевізника Horizon Air здійснив несанкціонований виліт без пасажирів на борту. Також повідомляється, що літак впав у затоці Пьюджет. На місце інциденту попрямували бригади Берегової охорони США, подробиці інциденту з'ясовуються. Також на даний момент невідома доля пілота.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в горах Японії розбився рятувальний вертоліт з дев'ятьма людьми на борту. Сили повітряної самооборони підтвердили, що вертоліт розбився в районі головної японської гірської вершини. Сліди катастрофи вертольота незабаром виявили в гірському лісі в префектурі Гумма. Екіпаж прямував туди, щоб перевірити підготовку гірської стежки для альпіністів, відкриття якої було намічено на ці вихідні.

До цього повідомлялося, що в аеропорту Стамбула зіткнулися два пасажирських літаки.