В Индонезии пропал самолет с девятью людьми на борту

В соответствии со списком пассажиров, среди них был ребенок

Сегодня, 11 августа, в горном регионе восточной провинции Папуа в Индонезии была потеряна связь с частным самолетом, на борту которого находилось девять людей. Об этом сообщает агентство АР.

Как отмечается, на борту воздушного судна находились двое пилотов и семеро пассажиров. В соответствии со списком пассажиров, среди них был ребенок. Самолет потерял связь незадолго до общения пилотов с диспетчерским пунктом в Оксибили.

Сообщается, что швейцарский самолет Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air ориентировочно осуществлял 42-минутный полет из Тана Мэра в районе Бовен Дигул к Оксибили, районной столице Пегунунган Бинтанг, что граничит с Папуа Новой Гвинеей.

"Легкий частный самолет с девятью людьми на борту пропал в субботу в горной местности индонезийской восточной провинции Папуа", - говорится в сообщении.

Местная власть отправила спасателей на возможное место аварии, о котором сообщили местные жители одного из сел. По их словам, они слышали громкие звуки и взрывы.

Ранее РБК-Украина писало, что в сети появилось видео с места аварии похищенного в Сиэтле пассажирского самолета.

Добавим, что похищенный в Сиэтле самолет преследовали истребители. По данным местного издания The Seattle Times на перехват лайнера компании Horizon Air подняли два истребителя F15. В то же время официальные лица уточняют, что F15 не причастны к катастрофе. Самолет разбился у острова Кетрон в 50 км от Сиэтла при попытке осуществить сложный маневр в воздухе.

До этого стало известно, американская полиция исключает версию теракта в инциденте с угоном самолета Bombardier Q400. По мнению правоохранителей, сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома, который угнал самолет, не планировал использовать его для совершения теракта. Также в полиции отметили, что злоумышленник действовал в одиночку.