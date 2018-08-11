Викрадення літака в Сіетлі: опубліковано відео з місця аварії

Катастрофа викраденого в Сіетлі літака призвела до серйозної пожежі

У мережі з'явилося відео з місця аварії викраденого в Сіетлі пасажирського літака. Запис у своєму Twitter опублікував журналіст NBC Джалин Вонг.

Зазначимо, на відео показано уламки літака Bombardier Q400, який був викрадений працівником аеропорту Сіетла. Катастрофа літака в лісовій зоні призвела до серйозної пожежі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що викрадений в Сіетлі літак переслідували винищувачі. За даними місцевого видання The Seattle Times на перехоплення лайнера компанії Horizon Air підняли два винищувачі F15. У той же час офіційні особи уточнюють, що F15 не причетні до катастрофи. Літак розбився біля острова Кетрон в 50 км від Сіетла при спробі здійснити складний маневр в повітрі.

До цього стало відомо, американська поліція виключає версію теракту в інциденті з викраденням літака Bombardier Q400. На думку правоохоронців, співробітник міжнародного аеропорту Сіетл-Такома, який викрав літак, не планував використовувати його для скоєння теракту. Також у поліції зазначили, що зловмисник діяв самостійно.