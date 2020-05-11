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В Індонезії стався потужний землетрус

Новини » В світі     11.05.2020 - 05:11
В Індонезії стався потужний землетрус
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Осередок залягав на глибині 10 кілометрів

Землетрус магнітудою 5,6 стався в східній частині Індонезії біля островів Танімбар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Землетрус було зафіксовано в 01.06 по часу UTC (04.06 за Києвом). Епіцентр розташовувався в 259 кілометрах на північний захід від населеного пункту Саумлакі. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

За даними Національного управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії (BMKG), магнітуда землетрусу склала 5,7.

Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила.

Нагадаємо, в Ірані межах провінцій Тегеран і Мазендеран стався землетрус магнітудою 5,1. Епіцентр поштовхів знаходився в 58 км на схід від іранської столиці на глибині 10 км.

Раніше у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 2,7. Джерело землетрусу знаходилося в районі міста Ужгород, Закарпатської області на глибині 3 км.

Мешканці Одеської області відчули у ніч на суботу, 25 квітня кілька підземних поштовхів.

Також РБК-Україна писало про землетрус магнітудою 5,4 у Новій Гвінеї, біля узбережжя острова Нова Ірландія в Папуа. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

Теги Новини України землетрусИндонезия
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