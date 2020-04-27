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У Новій Гвінеї стався землетрус

Новини » Надзвичайні події     27.04.2020 - 13:39
У Новій Гвінеї стався землетрус
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem.org)

Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів

Сьогодні, 27 квітня, був зафіксований землетрус магнітудою 5,4, який відбувся у Новій Гвінеї, біля узбережжя острова Нова Ірландія в Папуа. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Геологічну службу США (USGS).

Як повідомляється, Геологічна служба зафіксувала поштовхи в 100 кілометрах на північний захід від міста Наматанаі. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.
Інформація про можливі жертви і руйнування не надходила.

Як наголошується, Папуа - Нова Гвінея є частиною так званого тихоокеанського вогняного кільця - могутнього тектонічного розлому з високою сейсмічною активністю, на який припадає 90% всіх землетрусів на Землі.

Нагадаємо, 24 квітня, в хорватській столиці Загреб стався землетрус. Хорватська сейсмологічна служба зафіксувала поштовхи силою в 3,2 бала за шкалою Ріхтера.

Також раніше землетрус магнітудою 6,4 стався біля східного узбережжя Японії. Епіцентр розташовувався в 33 кілометрах на південний схід від міста Офунато, розташованого на острові Хонсю.

Крім того, 16 квітня, на півночі Італії зафіксували землетрус магнітудою 4,2.

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